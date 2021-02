Incidente a Conco: auto contro il muro. Vettura distrutta e quattro persone ferite

CONCO (VICENZA) - Poco prima delle 18 di sabato 6 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contra' Caselli a Conco per un’auto finita contro un muro dopo la perdita di controllo dell’autista: quattro persone ferite. I pompieri arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre le due giovani coppie erano assistite dal personale del Suem. Una donna è stata elitrasportata in ospedale, come anche gli altri tre feriti con le ambulanze. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.

Ultimo aggiornamento: 20:42

