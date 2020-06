Si schianta sui tornanti e la moto va a fuoco: grave 26enne

VICENZA - Si schianta sui tornati e la moto va a fuoco. Ieri sera, sabato 14 giugno, veso le 21.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’industria a Cogolo del Cengio, lungo la SP 349, tra il primo e il secondo tornante, per l’incendio di una moto dopo la caduta di un motociclista, rimasto ferito. I pompieri arrivati da Schio hanno spento la moto, mentre il ciclista era già stato assistito da un vigile del fuoco che in quel momento stava passando, che ha prestato i primi soccorsi. Il centauro, 26enne di Thiene, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in serie condizioni all'ospedale di Santorso. Le cause dell’incidente, probabilmente causate da un’animale, che ha attraversato la strada al motociclista, sono al vaglio delle forze dell’ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA