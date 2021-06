Cade sul Novegno durante la discesa con la bici da downhill, 52enne ferito soccorso con l'elicottero Drago 48

SCHIO - A mezzogiorno di sabato 12 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti sul monte Novegno nei pressi di contrada Rossi, a Schio, per soccorrere un ciclista, caduto durante la discesa di un sentiero. A dare l’allarme i compagni con cui stava effettuando la discesa con una bici da downhill. I pompieri, intervenuti dal locale distaccamento congiuntamente a 4 operatori del soccorso alpino, hanno raggiunto il ciclista feritosi solamente ad un caviglia, ma impossibilitato a muoversi.

All’uomo, un 52enne di Isola Vicentina, è stato prestato il primo soccorso. Poi è stato trasportato poco distante in una radura dove è stato vericellato a bordo dell’elicottero Drago 84, per essere portato in ospedale a Santorso d’accordo con la sala operativa del Suem per evitare il trasporto in pendenza fino alla strada, distante circa 500 metri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.