Due ragazzi in auto contro il cancello di un'abitazione: feriti e perdita di gas

SCHIAVON - Auto contro il cancello di un'abitazione venerdì sera, 24 gennaio, alle 22.45 in via Santa Romana a Schiavon che anche causato la rottura di un contatore del metano: feriti due giovani. I pompieri arrivati dal distaccamento di Bassano, hanno estratto una diciannovenne rimasta incastrata nell’abitacolo della Volkswagen Polo, mentre l’autista ventiduenne era riuscito a venire fuori da solo se pur ferito. I vigili del fuoco hanno contemporaneamente tamponato la perdita del gas metano dovuta al danneggiamento del contatore del gas e del tubo di fornitura tranciato dall’urto. I feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale al San Bassiano. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche i tecnici della rete gas, che hanno provveduto alla riparazione del tubo e ripristino della fornitura del metano. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA