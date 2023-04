Incidente a Monte di Malo. Camion esce di strada e sfonda il guardrail: disagi per la viabilità

MALO (VICENZA) - Incidente oggi, 14 aprile, alle 10 in via Battistini a Monte di Malo. Un camion è finito fuori strada dopo aver sfondato un guardrail con la cabina e si è fermato contro degli alberi. Rimasto invece illeso l'autista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i pompieri arrivati dal distaccamento di Schio e dal comando di Padova con l'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo e provveduto insieme ad altre due mezzi pesanti del soccorso stradale a rimettere in strada la cabina dell’autoarticolato. Il camion danneggiato per la fuoriuscita è stato distaccato dal semirimorchio e sostituito con un’altra motrice. Durante le operazioni di soccorso la strada Priabonese è rimasta interdetta al traffico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13 e il traffico ha ripreso la normale circolazione.