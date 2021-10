​Ciclista di 40 anni travolta da una Mini Cooper muore sul colpo. Indagato autista di 26 anni

BREGANZE - Incidente mortale questa mattina vero le 9, sabato 23 ottobre, in via San Felice a Maragnole di Breganze. Una ciclista di 40 anni, compiuti la settimana scorsa, Valeria Vellardi, di Bassano del Grappa, è stata investita da una Mini Cooper guidata da un ragazzo di 26 anni, M.E., indagato per omicidio stradale e risultato negativo all'alcoltest. L'impatto è avvenuto, secondo una prima ricostruzione, durante un sorpasso dell'auto. La donna, dopo essere stata sbalzata di sella, ha battuto violentemente il capo a terra. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Breganze e il Suem. Era dipendente di un pastificio di Bassano del Grappa.