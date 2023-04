Giovane si schianta con la sua Alfa Romeo Mito: è grave Foto

BASSANO - Grave incidente poco prima delle 15:30 di oggi, 12 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Alcide De Gasperi a Bassano del Grappa per un’auto finita contro un albero: gravemente ferito il giovane al volante.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’Alfa Romeo Mito ed estratto il conducente, rimasto incastrato al posto guida. Il giovane uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale in codice rosso. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.