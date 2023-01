Violento scontro in auto all'uscita del supermercato, morto un uomo

VICENZA - Un uomo di 84 anni è morto, oggi, 21 gennaio 2023, a causa delle ferite riportate in incidente stradale avvenuto lungo la Riviera Berica nel comune di Barbarano Mossano. Secondo una prima ricostruzione l'anziano, a bordo di una Fiat Uno, è uscito dallo stop di un supermercato per immettersi lungo la provinciale quando, per cause da accertare, ha impattato contro un'altra utilitaria. In seguito al violento impatto il pensionato è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti, sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari hanno accertato il decesso, probabilmente avvenuto all'istante.