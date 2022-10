Auto si rovescia e distrugge la ringhiera di una casa: due feriti

MONTEBELLO - Poco prima delle 18, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 31, in via Lungo Chiampo a Montebello per un'auto finita rovesciata contro la ringhiera di un’abitazione, divelta una colonnina del gas: due persone ferite. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza l'auto e tamponato con un cuneo la perdita di gas metano di media pressione, mentre i due feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem e trasferiti in ospedale con due ambulanze. I carabinieri e la polizia hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.