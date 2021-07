Perde il controllo dell'auto, esce di strada e finisce addosso al ponteggio: due feriti

THIENE - Alle 10.45 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti in via Granezza a Thiene per un’auto finita contro un’impalcatura a causa di un probabile malore dell’autista: sono rimasti feriti due anziani. I pompieri, arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza l’auto, che impattando ha abbattuto una parte del ponteggio e il sostegno di un poggiolo.

Le due persone sono state prese in cura dal personale del Suem per essere portate in ospedale. L’impresa che opera sul posto è stata incaricata di puntellare il tutto: fortunatamente non c'erano uomini al lavoro sul ponteggio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno circa.