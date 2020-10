Scontro fra due auto, una finisce rovesciata: ferita una donna

VICENZA - Incidente stradale fra due auto alle 14:35 di oggi, 16 ottobre 2020, a Basilio della Scola, una delle vetture si è rovesciata su un fianco: una donna è rimasta ferita nello scontro. I pompieri hanno messo in sicurezza le due auto, mentre la donna alla guida dell’Opel Meriva riuscita a venire fuori con l’aiuto di alcuni passanti, è stata subito presa in cura dal personale del Suem e poi trasferita in ospedale con un codice di media gravità. Illeso l’autista della Chrysler Voyager.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

