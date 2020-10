Scontro tra due auto, la Jeep si ribalta: tre feriti

MALO - Questa mattina - martedì 6 ottobre - i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 46 in via Schio a Malo per lo scontro tra due auto di cui una finita rovesciata su un fianco: tre persone ferite. I pompieri accorsi da Schio, hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una Jeep, mentre i feriti usciti autonomamente dagli abitacoli sono stati presi in cura dal personale del SUEM per essere trasferiti all'ospedale di Santorso.



La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi per determinare la causa dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA