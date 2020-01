Impatto violento tra furgone e auto: marito e moglie incastrati fra le lamiere Foto

Ultimo aggiornamento: 09:38

VICENZA - Scontro violentissimo tra un furgone e un'auto questa mattina, 9 gennaio, alle 6.50 lungo Viale del Sole, nei pressi della nuova rotatoria a Vicenza. Tre persone sono rimaste ferite nell'incidente.La squadra dei pompieri, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Panda l'autista, un anziano, rimasto incastrato nell'abitacolo dell'utilitaria. Ferita la moglie, aiutata a venire fuori dai sanitari del Suem. Ferito in maniera più lieve anche il conducente del furgone. Tutte e tre le persone coinvolte sono state portate in ospedale dalle tre ambulanze arrivate sul posto. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.