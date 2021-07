Con la Panda addosso al bus: ferita una donna, rimasta imprigionata nell'auto

VALDAGNO - Violento impatto tra auto e autobus: ferita la conducente dell'utilitaria, due persone rimaste contuse. Erano le 12.35 quando i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sette Martiri a Valdagno, per un incidente tra una vettura e un bus del servizio pubblico: ferita la conducente, e due contuse. I pompieri, arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente rimasta incastrata nella Fiat Panda.

La donna è stata presa in cura dai sanitari del Suem per essere poi portata in ospedale. Assistiti sul posto dai sanitari il figlio della donna e un passeggero del bus. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.