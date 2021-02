Auto sbanda, esce di strada e si rovescia nel torrente: 3 feriti

VICENZA - Alle 19 circa di ieri, sabato 6, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bittarelli ad Altissimo per un’auto finita rovesciata in un piccolo torrente, ma ben 4 metri sotto il piano stradale: feriti tre giovani.

Gli occupanti dell’auto se pur feriti sono riusciti a venire fuori autonomamente dall’auto. I pompieri arrivati da Arzignano e successivamente da Vicenza con l’autogrù e il personale SAF (speleo alpino fluviale), hanno messo in sicurezza l’auto e controllato che non vi fossero altre persone convolte. I tre feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 per poi essere trasferiti in ospedale.

L’auto è stata poi imbragata e recuperata con l’autogrù. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 22 circa.

E ieri poco prima delle 18 i vigili del fuoco sono intervenuti in contra' Caselli a Conco per un’auto finita contro un muro dopo la perdita di controllo: 4 i feriti.

