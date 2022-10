Anziano travolto da carro attrezzi sulle strisce. Lo soccorre infermiera di passaggio, grave in ospedale

GRISIGNANO DI ZOCCO - A un centinaio di metri dal municipio del paese un anziano è stato investito da un camion sulle strisce pedonali. Per sua fortuna è stato soccorso subito da un'infermiera.

Sono stati momenti di ansia per la salute di un 84enne del posto, stamattina poco dopo le 10 nel centro di Grisignano di Zocco, travolto da un carro attrezzi mentre attraversava la strada regionale 11 sulle strisce. Il pedone si è messo ad attraversare la via tra le vie Mazzini e Celotto quando il mezzo pesante, carico, proveniente da Padova, lo ha investito mentre era intento ad impegnare la seconda metà dell'arteria, in quel momento molto trafficata.

Fortunatamente era in transito lungo la stessa strada un'infermiera, che ha prestato immediatamente le prime cure all'anziano che era cosciente, e ha allertato il 118 che chiedeva in ausilio anche l'automedica vista la gravità delle condizioni dell'anziano. All'arrivo del mezzo di soccorso l'84enne è stato stabilizzato sul posto e portato all'ospedale di Vicenza in codice giallo.

L'importante arteria stradale è stata parzialmente chiusa con un senso unico alternato per circa un'ora. Rilievi del sinistro a cura del personale del Consorzio Nevi dei distaccamenti di Grisignano di Zocco e Monticello Conte Otto.