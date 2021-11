Con l'Alfa si schianta su un platano di prima mattina, 24enne all'ospedale

MAROSTICA - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una pianta. Un 24enne di Bassano è finito all'ospedale. Il sinistro è avvenuto questa mattina, molto presto, prima delle 7, nel Comune di Marostica in via Colonnello Scremin.

L'Alfa 147, condotta dal 24enne di Bassano, stava percorrendo la strada provinciale con direzione di marcia Nove/Marostica, quando, per cause in corso di accertamento, ha terminato la sua corsa contro un platano. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Marostica. È intervenuta un'ambulanza del 118 di Bassano del Grappa che ha trasportato il giovane automobilista al Pronto Soccorso.