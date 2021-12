Tamponamento fra tre camion in A4: chiusa l'autostrada in direzione Milano

VICENZA - Caos in autostrada A4 per un incidente avvenuto poco dopo le 15.30 tra i caselli di Montecchio e Montebello, in direzione Milano. Secondo le prime informazioni il tamponamento ha coinvolto almeno due mezzi pesanti, uno dei quali è finito di traverso bloccando il traffico.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti Suem 118, vigili del fuoco e polstrada. Un ferito, in condizioni non gravi, è stato portato all'ospedale di Arzignano. L'autostrada in direzione Milano è stata chiusa.

Ale 17.40 segnalati circa 14 chilometri di coda.