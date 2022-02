Scontro auto-furgone, che poi (autista illeso) si schianta sull'autovelox. All'ospedale l'automobilista

MONTE DI MALO - Poco dopo le 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Priabona in via Boro a Monte di Malo per lo scontro tra un furgone e una vettura monovolume: un ferito. Il furgone poi si è schiantato contro una colonnina di autovelox. I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla monovolume l’autista rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Illeso l’autista del furgone. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

