Rogo devasta appartamento al secondo piano, evacuata l'intera palazzina dove vivono 10 famiglie. Ipotesi dolo

VICENZA - Un vasto incendio è scoppiato in via Giuseppe Sirtori, in un'area residenziale a sud della tangenziale di via Dal Verme, non lontano dal parco giochi di via Goito. Dalle 11 di stamane i vigili del fuoco stanno operando in via Sirtori a Vicenza per l’incendio generalizzato di un appartamento al secondo piano di una palazzina disposta su 4 livelli fuori terra: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dalla centrale con un’autopompa, due autobotti, un’autoscala e 12 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera palazzina di 10 appartamenti, che è stata evacuata. Completamente bruciato tutto l’appartamento dove si è sviluppato il rogo. Sono ora in corso le operazioni di completa evacuazione dei fumi e il sopraluogo tecnico per verificare se ci sono danni strutturali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e dei carabinieri, intervenuti anche con la polizia di Stato e la polizia locale. Sembra si tratti di un atto doloso, dai prinmi riscontri. Sul posto a scopo cautelativo anche un’ambulanza del Suem. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto.