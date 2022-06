Blocco delle ganasce, gomma prende fuoco e fa divampare l'incendio sul tir di pvc Foto

ENEGO (Vicenza) - Poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 1. giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Alopiano lungo la Provinciale 76 in via Fosse di Sopra a Enego al 14.mo tornante per l’incendio del semirimorchio di un autoarticolato carico di serramenti in PVC: illeso l’autista, che è riuscito a staccare la motrice. Le fiamme divampante da uno pneumatico probabilmente per un blocco delle ganasce si sono subito estese al carico.

I pompieri arrivati da Asiago e Bassano, hanno spento con la schiuma il mezzo andato completamente distrutto. I carabinieri hanno deviato il traffico nelle due direzioni. Le operazioni di soccorso dei vigili de fuoco sono terminate alle 15:30 dopo il raffreddamento completo del semirimorchio. La strada sarà riaperta appena il soccorso stradale rimuoverà il mezzo andato a fuoco.