Paura in autostrada nei pressi del casello: tir prende fuoco, viabilità in tilt Foto

VICENZA - Paura nel pomeriggio sulla A4: alle 14:30, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada Milano-Venezia nei pressi dell’uscita di Montecchio Maggiore in direzione Milano per l’incendio di un autoarticolato carico di rotoli di tessuti per la lavorazione di scarpe: nessuno è rimasto ferito, mentre i danni sono ingenti.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, due autobotti e 9 operatori, hanno spento con la schiuma l’autoarticolato completamente avvolto dalle fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento il traffico è rimasto bloccato, successivamente è stato canalizzato su una corsia. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.