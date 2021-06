Smart distrutta dal fuoco nella notte, in fiamme anche il portone della casa: giallo sulle cause

SOLAGNA - Questa notte alle 4:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Grappa a Solagna per l’incendio di un’auto, una Smart: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento con la schiuma il rogo dell'auto completamente avvolta dalle fiamme. L’incendio ha anche interessato il portone d’ingresso di una casa, danneggiate le facciate delle abitazioni limitrofe. Sul posto anche i carabinieri.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 6.