A fuoco dalla notte scorsa 300 rotoballe di fieno in un agriturismo

TORRI DI QUARTESOLO - Dalla notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco stanno operando in via Adige a Marola di Torri di Quartesolo all’interno della proprietà agricola di un agriturismo per l’incendio di oltre 300 rotoballe di fieno: nessuna persona è rimasta ferita. All’arrivo delle squadre dei pompieri il rogo era completamente generalizzato.

I vigili del fuoco accorsi da Vicenza, Schio e con i volontari di Thiene con 3 autopompe, 2 autobotti e 18 operatori nel momento di massima intensità, hanno iniziato lo spegnimento del foraggio depositato sotto una tensostruttura e all’aperto per un totale di circa 1500 quintali di foraggio. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica del foraggio, che proseguiranno presumibilmente fino al primo pomeriggio.

