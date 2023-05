Incendio ai pannelli fotovoltaici sul tetto, la villetta salvata per miracolo

ASOLO - Incendio questa mattina, domenica 28, partito dai panneli fotovoltaici. Dalle 10:40 i vigili del fuoco hanno operanto in via Foresto ad Asolo per l’incendio di un tetto ventilato e dell’impianto di pannelli fotovoltaici di un’abitazione disposta su due livelli: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento volontario e dalle sedi di Castelfranco e Montebelluna con 4 autopompe, due autobotti, l’autoscala e 15 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare un incendio generalizzato. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.