Incendio di pannelli fotovoltaici in un'azienda di tacchini: evitato il disastro

ROSA' - Dalle 14 di oggi, 30 maggio, i vigili del fuoco sono impegnati in Via Roncalli a Rosà per l’incendio di alcuni pannelli fotovoltaici posti sul tetto di un capannone di un’azienda di allevamento di tacchini. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, Cittadella, Vicenza con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 12 operatori, hanno prontamente isolato e spento l’incendio che, ha riguardato circa 90 mq di pannelli fotovoltaici, evitando un rogo generalizzato di tutta la copertura di oltre un migliaio di metri quadri. I pannelli interessati sono stati asportati e si sta ora procedendo alla bonifica della superficie del tetto interessato dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici.