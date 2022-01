Tetto di una casa a fuoco: 9 ore di lavoro per domare l'incendio

VICENZA - ​Sono terminate nella notte alle 4, le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio divampato ieri sera - 5 gennaio - alle 19:40 in contrada Olmo a Cogollo del Cengio. I vigili del fuoco intervenuti da Schio, Vicenza e con i volontari di Thiene presenti con oltre 20 unità per la concomitanza del cambio del personale, sono riusciti a limitare i danni e salvare parte dell’abitazione.

Le fiamme si sono sviluppate nella parte della copertura più bassa del tetto dell’abitazione affiancata, composta da due falde di diversa altezza. Danni a tutta la parte sottostante del tetto composta da travi a vista oltre a danni da percolamento. Le squadre dei vigili del fuoco hanno potuto operare in prossimità dell’incendio soltanto con i moduli antincendio boschivi, in quanto la strada bianca che porta alla casa non permette il transito di mezzi pesanti. Questa mattina è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause del rogo.