Scooter a fuoco: le fiamme distruggono anche una Mercedes e attaccano il palazzo. Non è escluso il dolo

VICENZA - Alle 5:30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Legione Gallieno a Vicenza per l’incendio di uno scooter propagatosi ad un’auto e una mini car, il rogo ha anche lambito la facciata delle abitazioni vicine, danneggiandone gli infissi: una persona è stata portata in pronto soccorso.



I vigili del fuoco accorsi con tre automezzi, hanno subito fatto evacuare dalle abitazioni le poche persone ancora presenti all’interno, procedendo contemporaneamente con più lance allo spegnimento dei mezzi e al raffreddamento della facciata, le cui fiamme hanno danneggiato le finestre e alcuni tendaggi.



Bruciata completamente una mini car e una Mercedes classe A oltre lo scooter. Una donna per la forte agitazione subita è stata portata in pronto soccorso per dei controlli dai sanitari del Suem.



I vigili del fuoco hanno provveduto con l’autoscala alla rimozione dei vetri e degli elementi danneggiati facendo poi rientrare le persone evacuate nei propri appartamenti. Le cause dell’incendio di cui non si esclude il dolo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e della polizia di stato presente sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA