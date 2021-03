Incendio stamani a Montecchio Precalcino. A fuoco un ricovero attrezzi

MONTECCHIO PRECALCINO (VICENZA) - Poco dopo le 7:30 di venerdì 12 marzo 2021, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Montecchio Precalcino per l’incendio di una baracca adibita a ricovero attrezzi agricoli. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme che hanno danneggiato un motocoltivatore una una botte su rimorchio, salvati altri mezzi agricoli depositate nelle vicinanze. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza circa.

