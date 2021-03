Fiamme nel condominio: coniugi salvati dai vigili del fuoco

VICENZA - Una coppia di coniugi salvati dai vigili del fuoco con l’autoscala dall'incendio del proprio appartamento a Vicenza. È successo poco dopo le 3.30 di sabato mattina, quando per cause in corso di accertamento sono divampate le fiamme al terzo piano di un condominio di Via Lussemburgo. La coppia residente all’interno, svegliatasi per il crepitio delle fiamme, sono riusciti in tempo a mettersi in salvo, raggiungendo il poggiolo dell’appartamento.

I pompieri arrivati dalla vicina sede con 4 automezzi tra cui l’autoscala e 11 operatori, hanno subito tratto in salvo i due coniugi, mentre lingue di fuoco venivano fuori dall’appartamento. Subito dopo i vigili del fuoco sono riusciti velocemente a circoscrivere e spegnere il rogo, che ha riguardato principalmente la zona giorno dell’appartamento. Le due persone ono state assistite dal personale sanitario del Suem e portati in pronto soccorso per ulteriori controlli per aver respirato del fumo nelle prime fasi dell'incendio. Danni da fumo all’intero appartamento e al vano scale e l’esterno del condominio. Nessuno danno alle strutture portanti. Gli appartamenti soprastanti fino al settimo piano sono stati controllati per escludere la presenza di fumo prima di fare rientrare i residenti precedentemente evacuati. Interdetto l’uso dell’alloggio fino al ripristino degli impianti e delle condizioni igenico ambientali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dello stabile sono terminate questa mattina all’alba.