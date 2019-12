Rogo devasta un garage: paura nella notte in un condominio

VICENZA - Lunghi momenti di apprensione, anche per colpa dell'intenso fumo, la scorsa notte in una palazzina di via Pasi a Vicenza, a causa di un incendio divampato all’interno di un garage seminterrato, di proprietà di un'anziana condomina. Dopo l'allarme, lanciato attorno alle 24, sul posto si sono precipitate due squadre dei vigili del fuoco del capoluogo berico.



L’incendio ha bruciato suppellettili, vecchie porte e masserizie depositate all’interno del locale: la squadra dei pompieri ha spento le fiamme, che sono state limitate al solo locale senza interessare i limitrofi box, distanti pochi metri dal condominio. Le cause del rogo, che ha danneggiato l’impianto elettrico condiviso con i diversi garage, potrebbero essere di natura elettrica, anche se la squadra intervenuta sul posto sta svolgendo le indagini.



Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei luoghi sono terminati dopo circa due ore. © RIPRODUZIONE RISERVATA