Devastata da incendio la Nidec di Gambugliano, produttrice di motori: «Tenete chiuse le finestre»

VICENZA - Un vasto incendio ha colpito la Nidec di Gambugliano (Vicenza), azienda produttrice di motori. Le fiamme, prodotte probabilmente da un macchinario malfunzionante, si sono immediatamente propagate a tutta la struttura che è andata distrutta. La lunga colonna di fumo si alza dalla vallata e la sovrasta, è visibile da parecchi chilometri di distanza anche grazie alla giornata limpida.

Sul posto, in via Santa Croce, sono intervenuti i vigili del fuoco con una decina di mezzi pesanti tra autopompe e scale e una trentina di operatori. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici.

Il Comune ha inviato per ora una stringata comunicazione social. «Incendio in zona industriale della ditta Nidec. La situazione è oggetto di verifica per quanto riguarda la qualità dell'aria da parte dell’Arpav. In ogni caso consigliamo di tenere chiuse le finestre».