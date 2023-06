Incendio nella fabbrica di articoli di vetro: spegnimento in corso da stamane

COLOGNA VENETA - Sono ancora in corso, nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno 2023, le operazioni di minuto spegnimento dell'incendio che ha interessato un azienda che produce articoli in vetro in via Lombardia a Cologna Veneta. L'intervento, iniziato verso le 9 di oggi, ha impegnato tre autopompe, tre autobotti e due autoscale partite dal comando di Verona oltre a un autopompa partita dal vicino distaccamento di Lonigo e un autobotte chilolitrica dal comando di Rovigo; in totale 30 operatori dei vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme divampate all'interno dell'azienda.

L'intervento è ancora in atto e vede attualmente impegnati 16 operatori con 5 automezzi che, con l'ausilio di mezzi d'opera gommati, stanno operando per lo smassamento del materiale interessato dalle fiamme.

Le operazioni continueranno fino a tarda notte.

