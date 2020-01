Rogo distrugge auto parcheggiata davanti alle case: ipotesi gesto doloso

SOLAGNA - Sono molto probabilmente di origine dolosa le cause dell'incendio che all'alba di oggi (mercoledì 29 gennaio) in via Monte Grappa a Solagna, paese della Valbrenta, ha completamente distrutto una Dacia Logan, alimentata a GPL, parcheggiata (dalla sera precedente) davanti a una serie di case a schiera.



A dare l'allarme al 115, poco prima delle 6, sono stati i residenti svegliati dal rumore e dal chiarore provocato dal rogo. Al loro arrivo sul posto i vigili del fuoco di Bassano del Grappa hanno trovato l'auto completamente avvolta dalle fiamme ma il loro intervento (alla fine durato poco meno di due ore) ha evitato che l'incendio potesse estendersi ad altri mezzi parcheggiati in zona o addirittura alle abitazioni, distanti pochi metri. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che ora stanno svolgendo le indagini assieme agli stessi pompieri.



