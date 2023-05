Incendio in cucina, tre intossicati all'ospedale: tra loro una mamma con un bimbo piccolo

BASSANO DEL GRAPPA - Poco prima delle 10:30 di oggi, mercoledì 10 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Strada Rolandi a Bassano del Grappa per l’incendio divampato all’interno di una cucina di un appartamento: tre persone intossicate tra queste anche un bambino.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno spento le fiamme che hanno interessato la cappa della cucina, da dove probabilmente si sono originate le fiamme per estendersi poi ai pensili. Danni da fumo a tutto l’appartamento e nel vanno scale. Un bambino piccolo e la mamma che si trovavano all’interno dell’appartamento sono stati presi in cura dal personale del Suem, come anche una terza persona che ha respirato del fumo nel vano scale. Le operazioni di messa in sicurezza dell’appartamento sono terminate dopo circa un’ora.