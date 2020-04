Intervento dei Vigili del fuoco per 20 ettari di bosco in fiamme nella valle del Chiampo

VICENZA - Intervento dei Vigili del Fuoco ieri pomeriggio dalle 14:15, in località cima Marana di Crespadoro nell’alta valle del Chiampo in provincia di Vicenza per un incendio in un bosco che ha interessato circa 20 ettari in una zona estremamente impervia. Le squadre intervenute da Arzignano, Schio, Vicenza e Padova con un’autopompa, tre autobotti e un impianto antincendio stanno lavorando per l’estinzione delle fiamme. Le autobotti dei pompieri stanno operando a supporto di un elicottero per i rifornimenti d'acqua. Alle 18:30 sul luogo anche un Canadair decollato da Genova. © RIPRODUZIONE RISERVATA