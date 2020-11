Violento incendio nelle gallerie delle vecchie cave abbandonate

BARBARANO MOSSANO - Incendio nelle gallerie di vecchie cave. I vigili del fuoco sono stati impegnati per l'intero pomeriggio in via Carpane in zona Scudeletta a Barbarano Mossano nel Vicentino per un incendio divampato all’interno di alcune gallerie di vecchie cave piene di materiale abbandonato e di una fitta vegetazione. I pompieri accorsi con uomini e mezzi da Lonigo, Vicenza e Arzignano con un’autopompa, due autobotti, un mezzo antincendio boschivo e dieci operatori hanno lavorato a lungo tra le varie diramazioni e in serata non erano ancora riusciti a domare le fiamme. Le cause dell'incendio ancora non si conoscono.

