Panico all'ecocentro, fiamme nel cassone e i comandi del camion si bloccano

MONTICELLO CONTE OTTO - Poco prima delle 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Progresso a Monticello Conte Otto per l’incendio di un cassone scarrabile di un camion all’interno dell’ecocentro. L’autista si è accorto del fumo, ha tentato di scaricare il cassone, ma i comandi si sono bloccati.

I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme con la schiuma riuscendo a salvaguardare la cabina del camion. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 16, dopo la bonifica del cassone.