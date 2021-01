Rogo in una casa a tre piani: i pompieri evitano il propagarsi delle fiamme

ASIAGO - Poco dopo le 18 di stasera, 7 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cenzi a Santa Caterina di Lusiana per l'incendio di una casa affiancata fronte strada: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, Asiago e Vicenza con due autopompe, tre autobotti, un’autoscala e 12 operatori, hanno spento le fiamme dell’abitazione disposta su tre livelli, riuscendo a evitare il coinvolgimento delle case affiancate.

APPROFONDIMENTI ARCADE Paura ad Arcade: appartamento in fiamme, ustionata la mamma,... CONEGLIANO Principio d'incendio in Geriatria per surriscaldamento di un...

L’incendio ha interessato tutti e tre i livelli dell’abitazione con i solai in legno. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa tre ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA