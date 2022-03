Camper a fuoco, le fiamme coinvolgono anche un'auto: paura per una bombola di gpl

LONGARE - Ieri sera, lunedì 14 marzo, alle 20.10, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via dei Martinelli a Longare per l’incendio di un camper che si è esteso ad un’autovettura, danneggiando anche un furgone: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento con la schiuma il camper e la vettura parcheggiati nelle vicinanze del campo da calcio, riuscendo a evitare l’incendio del furgone, di cui sono saltati i vetri e danneggiati i paraurti in plastica. Operazioni di spegnimento rese difficoltose per la presenza di una bombola di gpl all’interno del camper che è stata raffreddata e successivamente bonificata. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 21.30.