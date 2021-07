Bmw va a fuoco da sola: il conducente riesce a mettersi in salvo

VELO D'ASTICO - Alle 11:.5 circa di oggi, domenica 4 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 30 a Velo d’Astico per l’incendio di un’auto: illeso il conducente. L’autista mentre stava percorrendo la strada che da Meda va verso Velo d’Astico, si è accorto che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre l’auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Schio, hanno spento il rogo oramai generalizzato della Bmw serie 1, alimentata a gasolio. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13.00.