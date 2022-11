Bassano del Grappa. Incendio in camera da letto: cerca rifugio in bagno, ma finisce in ospedale ustionato e intossicato

BASSANO DEL GRAPPA - Il fuoco è divampato in camera da letto e l'uomo, per salvarsi, è scappato in bagno. Questa sera, 23 novembre, poco dopo le 19 in una casa di via Volpato a Bassano del Grappa si è visto del fumo uscire dalla finestra della camera al secondo piano. Un incendio è scoppiato all'interno e le fiamme si sono presto propagate su coperte e infissi.

L'uomo che vi abita, spaventato, ha tentato di scappare chiudendosi in bagno ma per la fretta ha sbattuto il viso. I vigili del fuoco lo hanno portato fuori intossicato e ustionato per affidarlo poi alle cure del Suem. È stato trasferito in ospedale. L'intervento dei pompieri si è concluso dopo un paio d'ore.