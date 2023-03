Incendio nella barchessa di villa Trissino del Palladio: è tra i patrimoni dell'umanità Unesco

SAREGO - Dalle 17 di oggi venerdì 17 marzo, i vigili del fuoco stanno operando in Via Sabbatini Meledo di Sarego per un incendio divampato sotto la barchessa di, progettata da Andrea Palladio e inserita nella. I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori, hanno spento le fiamme, evitando la propagazione al tetto della struttura Palladiana. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e in controllo accurato delle travature in legno della villa. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.