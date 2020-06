Auto s'incendia nel parcheggio di Sorelle Ramonda, estintori in azione

ALTE DI MONTECCHIO - Poco prima delle 10.30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti alle Alte di Montecchio Maggiore, lungo la sr 11, nel parcheggio di Sorelle Ramonda per un principio d’incendio di una Volkswagen Golf.



I pompieri arrivati da Arzignano hanno del tutto spento le fiamme dell’auto, già soffocate prima dell’arrivo della squadra con degli estintori. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’auto e del luogo sono terminate dopo circa un’ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA