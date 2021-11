L'auto in corsa in autostrada prende fuoco: salvi per miracolo e macchina distrutta

MONTECCHIO MAGGIORE - L'auto in corsa in autostrada prende fuoco e il conducente riesce ad accostare e a mettersi in salvo. La notte scorsa, alle 1:45, i vigili del fuoco sono intervenuti vicino alla rotatoria autostradale di Montecchio Maggiore per l’incendio di un’auto. Il conducente, che viaggiava in compagnia di un’altra persona, ha percepito degli strani scricchioli e ha imboccato l’uscita autostradale. Poi è apparso il fumo nell'abitacolo e i due sono riusciti a scendere mentre l'auto si stava già incendiando. I vigili del fuoco accorsi da Arzignano, hanno spento l’auto andata irrimediabilmente danneggiata, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le operazioni di soccorsi sono terminate dopo circa un’ora e mezza.