L'auto s'incendia mentre corre in autostrada: accosta e scende giusto in tempo per mettersi in salvo

VICENZA - L'auto si incendia mentre corre in autostrada, ma riesce ad accostare e a mettersi al riparo. I vigili del fuoco all'incirca alle 18.30 di oggi, 10 marzo, sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Vicenza Ovest ed Est per l’incendio di un autovettura alimenta a GPL. Il conducente si è accorto che qualcosa non andava alla vettura e così ha accostato ed è sceso. Giusto il tempo di allontanarsi e la sua auto ha preso fuoco. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno spento le fiamme dell’auto andata completamene distrutta. Sul posto gli ausiliari dell'autostrada. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

