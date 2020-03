Mansarda va a fuoco: uomo muore carbonizzato, era rimasto imprigionato

ASIAGO - Tragedia nella mattinata di oggi (sabato 21 marzo) nel centro storico di Asiago, in uno storico edificio di via Verdi, a poche decine di metri dalla centralissima piazza Carli, dove si trovano anche le caserme dei carabinieri e della Guardia di finanza. All'alba, poco prima delle 5, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un furioso incendio che è partito da una delle mansarde, situate all'ultimo piano dell'edificio, che è stato completamente evacuato. Il fuoco si è poi esteso per per oltre una cinquantina di metri, coinvolgendo anche i tetti. Sino a metà mattinata il fumo era visibile da tutta la conca altopianese.



Sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco di Asiago, cui sono seguiti i rinforzi anche da Bassano del Grappa e l'autoscala da Vicenza e altri volontari dei pompieri per un totale di 10 mezzi e 40 operatori, che hanno iniziato l'operazione di spegnimento. Una volta all'interno della palazzina i pompieri hanno rinvenuto il cadavere di una persona: si tratta di un anziano, quasi sicuramente il proprietario della mansarda, che si trovava all'interno dell'immobile da cui si sono sviluppate le fiamme.

Da una prima stima i danni sono ingentissimi e parte dello stabile è stato considerato inagibile. A fine mattinata l'intervento era ancora in corso, mentre nel frattempo è avvenuto il cambio delle squadre dei pompieri. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza delle palazzine della proseguiranno presumibilmente per tutta la giornata di oggi. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco che stanno eseguendo un primo sopralluogo: l'ipotesi più probabile è che il fuoco sia partito dalla mansarda, ma non si esclude anche il surriscaldamento della canna fumaria.

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA