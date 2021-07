Incendio nella cucina di un appartamento: intero condominio evacuato

VICENZA - Risveglia avvolto dal fumo questa mattina, 5 luglio, in un condominio di Vicenza. Alle 6:40 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Ortigara a Vicenza per l’incendio divampato all’interno di un appartamento: nessuna persona è rimasta ferita. I residenti all’interno dello stabile sono tutti riusciti a venire fuori in tempo e dare l’allarme.

I pompieri arrivati dalla centrale con un’autopompa e un’autobotte e 7 operatori, sono entrati all’interno dell’appartamento dotati di autorespiratore, riuscendo a spegnere le fiamme sviluppatesi in cucina, evitando il coinvolgimento dell’intero appartamento. Danni da fumo in tutte le stanze. Nessun danno strutturale. Le cause di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.