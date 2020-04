Scoppia l'incendio nel bagno della casa, i proprietari si mettono in salvo

MAROSTICA - Lunghi minuti di paura e apprensione oggi (sabato 18 aprile), attorno a mezzogiorno, in una casa di Marostica, in via Antonio Mattesco, per l'incendio divampato in uno dei bagni. I proprietari sono riusciti con un estintore a circoscrivere e limitare le fiamme, causate da un’anomalia elettrica, per poi mettersi in salvo all'estermo dell'abitazione.



I vigili del fuoco arrivati da Bassano hanno bonificato il locale portando fuori tutto il materiale coinvolto dall'incendio. Inibito l'uso del bagno fino al ripristino degli impianti e delle condizioni di salubrità. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo alcune ore. In quanto di quantificazione i danni, causati soprattutto dal fumo che ha invaso anche le altre stanze.