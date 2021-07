In taxi o in auto a noleggio con lo sconto: arriva il bonus da 100 euro

VICENZA - Buoni viaggio elettronici da 100 euro da spendere entro fine anno. Serviranno per viaggiare in taxi o in un'auto a noleggio con conducente sia in città che fuori.

Il 20 luglio a Vicenza si apriranno i termini per presentrare le domande per ottenere gli sconti per il cosiddetto trasporto pubblico non di linea. Saranno destinati a over 65, donne incinte, famiglie numerose, persone in difficoltà economica o fisica e personale sanitario. Caricati nella tessera sanitaria, i buoni dovranno essere utilizzati per coprire il 50% della spesa per ciascun viaggio, in misura non superiore a 20 euro per servizio.

In tempi di pandemia - che ha messo in ginocchio categorie come tassisti e famiglie a basso reddito - scatta un'iniziativa riservata anche a nuclei con oltre 4 figli e a chi ha depositi e risparmi non superiori ai 10 mila euro. Il tutto grazie a un fondo ministeriale che, per il territorio, ammonta a 200 mila euro. «Abbiamo studiato una procedura semplice e trasparente – spiega l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine – Chi ha i requisiti, può fare domanda online sul sito del Comune dal 20 luglio al 20 agosto. Il buono di 100 euro sarà caricato sulla tessera sanitaria dei beneficiari che ne potranno scalare il valore ad ogni viaggio, presentandola al conducente».